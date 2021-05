“Non l’ho mai detto a nessuno”. Mara Venier, la dolorosa confessione sul suo passato: “Quando tornavo da scuola…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Una triste quanto coraggiosa confessione quella che Mara Venier ha rilasciato al magazine Nuovo. È qui che la zia ha scelto di parlare del suo rapporto con la mamma, non facendo mistero di non essere ancora riuscita a superare la sua morte avvenuta nel 2015. “Non ero una bambina felice…”, ha affermato Mara Venier, ricordando gli anni più bui della sua infanzia. Ma cosa le è successo? Mara Venier ha raccontato infatti un episodio del suo passato che in pochi conoscevano, ovvero Quando da ragazzina è stata bullizzata: “A scuola sono stata bullizzata per il motivo più squallido, e cioè la povertà della mia famiglia…”. La conduttrice di Domenica In ha raccontato Quando la mamma ha anche chiesto il sussidio riservato agli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Una triste quanto coraggiosaquella cheha rilasciato al magazine Nuovo. È qui che la zia ha scelto di parlare del suo rapporto con la mamma, non facendo mistero di non essere ancora riuscita a superare la sua morte avvenuta nel 2015. “Non ero una bambina felice…”, ha affermato, ricordando gli anni più bui della sua infanzia. Ma cosa le è successo?ha raccontato infatti un episodio del suoche in pochi conoscevano, ovveroda ragazzina è stata bullizzata: “A scuola sono stata bullizzata per il motivo più squallido, e cioè la povertà della mia famiglia…”. La conduttrice di Domenica In ha raccontatola mamma ha anche chiesto il sussidio riservato agli ...

Advertising

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - albertoangela : Sappiamo tutto di Pompei e della sua distruzione, ma sappiamo pochissimo dell'incendio che distrusse Roma. Ho quind… - petergomezblog : Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda di quell’incontro in tutte le sedi. Mancini? Quando l’ho visto non è sta… - sabrinafantauzz : RT @bianca_cappa: @dandantwit Prendo frecciarossa da 15 anni, anche in periodo Covid e una roba del genere non l’ho mai vista - ferraioligaia : @sonoedward buondii, tutto bene, ho mangiato e bevuto, dormito così così, ho sorriso, l'ultima non proprio dato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’ho "Non l'ho mai amato": Adele e il dolore per la scomparsa del padre che l'abbandonò da bambina Tiscali.it