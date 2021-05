(Di giovedì 13 maggio 2021)dei gabbiani che aggrediscono i turisti può accadere anche che un branco di vedere deichelaa unaappena uscita dal supermercato per rubarle la. È successo all’esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di. Le immagini mostrano il branco costituito da alcune femmine e numerosi piccoli che si muove tra le auto nel parcheggio del supermercato e poi icheledella. Lacerca di allontanarli fino a quando non ‘molla’ i sacchetti sui quali isi avventano per poi fuggire. Una sScena da palcoscenici ...

ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Nella giungla di Roma i cinghiali rubano la spesa a una signora (video). La donna costretta a mollare le buste https://… - SecolodItalia1 : Nella giungla di Roma i cinghiali rubano la spesa a una signora (video). La donna costretta a mollare le buste… - RisatoNicola : RT @Il_Vitruviano: Nella legge della giungla ogni tanto vince la zebra. - Il_Vitruviano : Nella legge della giungla ogni tanto vince la zebra. - Max07004257 : @POPOLOdiTWlTTER Pensa di essere nella giungla -

