Mazzarri: “Cavani? Sono fiero della sua carriera, a Napoli dopo ogni allenamento restavamo insieme ancora un’ora” (Di giovedì 13 maggio 2021) Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di France Football. Tra le altre cose, l’allenatore toscano ha parlato della sua esperienza in azzurro e del suo rapporto con Edinson Cavani. Di seguito quanto evidenziato: “Il mio rapporto con Cavani? Sono veramente fiero della sua carriera. È un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può ancora fare molto bene. Cavani è uno che lavora per la squadra: al di là delle sue doti tecniche e fisiche, la sua qualità principale è la leadership. Ha un carattere forte. Quando eravamo a Napoli dopo ogni allenamento restavamo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Walter, ex allenatore del, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di France Football. Tra le altre cose, l’allenatore toscano ha parlatosua esperienza in azzurro e del suo rapporto con Edinson. Di seguito quanto evidenziato: “Il mio rapporto converamentesua. È un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso puòfare molto bene.è uno che lavora per la squadra: al di là delle sue doti tecniche e fisiche, la sua qualità principale è la leadership. Ha un carattere forte. Quando eravamo a...

