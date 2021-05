Matrimoni | coprifuoco | ristoranti al chiuso e palestre | tutte le possibili date sulle riaperture

Advertising

DirettaSicilia : Decreto riaperture, coprifuoco alle 23 e matrimoni dal 15 giugno, - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coprifuoco, stop immediato e Green pass subito: l'odg della maggioranza. «Riaprire parchi, via ai matrimoni» - Paolo_Foschi : RT @corriereroma: Coprifuoco alle 23, centri commerciali nei weekend e matrimoni: il nuovo decreto dal 24 maggio - leggoit : Coprifuoco, stop immediato e Green pass subito: l'odg della maggioranza. «Riaprire parchi, via ai matrimoni» - statodelsud : Covid, dal coprifuoco fino a nuove riaperture e matrimoni. Cosa può cambiare a fine maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni coprifuoco

Sky Tg24

e riaperture: gli approfondimentinon oltre le 23,e riapertura centri commerciali: allo studio il via liberae riaperture, la spinta per il "liberi tutti" ...... strategico per il nostro Paese' e 'a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto'. La richiesta a partire dalla verifica del quadro epidemiologico '...Tutte le date possibili per la riapertura di palestre, piscine, centri commerciali, stabilimenti balneari, fiere, parchi a tema; ma anche per il ritorno alle feste di matrimonio ...Superare il coprifuoco e arrivare al più presto al Green Pass. È quanto chiede la maggioranza al governo con un ordine del giorno unitario che impegna l'Esecutivo ...