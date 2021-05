(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi spostaCasermalotra il sindaco Clementee il Movimento Cinque Stelle. Scrive la fascia tricolore in replica alla nota inviata (leggi qui) questa mattina dallaSabrina: “La Sen, ha leun po’. La Caserma, con protocollo sottoscritto da quasi tre anni, con firma avvenuta a Benevento, nel luglio del 2018, da parte mia e del Direttore Generale del Demanio, Roberto Reggi, ha autonomia finanziaria (50 milioni di euro) ed i lavori, con progettazione già avviata, inizieranno a settembre, dando priorità alla Caserma della Finanza. L’intero corpo di fabbrica, come da me ripetuto a più riprese nel corso di questi ...

Advertising

anteprima24 : ** Mastella-M5S, ora è scontro sulla Pepicelli: 'La senatrice Ricciardi ha le idee confuse' **… - NTR24 : Caserma ‘Pepicelli’, Mastella a Ricciardi (M5s): “E’ in ritardo di tre anni. E’ già finanziata”… - ilvaglio1 : Benevento - Il M5S sul minacciato taglio dei tigli a Via Avellino #alberi #tigli #viaavellino #mastella #mollica… - Giacomo69256379 : @fenice_risorta Conte è un povero disperato a caccia di una poltrona, degli italiani, visto i disastri che ha fatto… - ilvaglio1 : Noi Campani: solidarietà a Zingaretti, pugnalato alle spalle dal veto del M5S #noicampani #mastella… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella M5S

NTR24

Benevento . '? Confonde statuto e regolamenti, peraltro senza pensare al suo. Siamo abituati che confonda ... abbiamo la volontà di Conte di portare avanti l'asse Pd -- Leu. Su Perifano: lo ...'Sicuramente non con' gli risponde Anna Maria Mollica, capogruppo del, e questo a prescindere dalla strada che prenderà il Movimento. PerPD e Cinque Stelle, che accompagnano De ...“La Sen Ricciardi, ha le idee un po’ confuse. La Caserma Pepicelli, con protocollo sottoscritto da quasi tre anni, con firma avvenuta a Benevento, nel luglio del 2018, da parte mia e del Direttore Gen ...Scrive Anna Maria Mollica, consigliera comunale di Benevento del M5S: Lo scorso 10 aprile, ho presentato una interrogazione a risposta scritta su interventi progettati e non ancora realizzati in Via A ...