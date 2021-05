LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: IMMENSO PALTRINIERI! Vince la 10 km: “Ho visto le stelline, era un pre-olimpico” (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: VITTORIA DI GREGORIO PALTRINIERI GREGORIO PALTRINIERI: “2 GARE, 2 ORE. OGGI HO visto LE stelline, ERA UN PREolimpico” LE DICHIARAZIONI DI GREGORIO PALTRINIERI IL PALMARES DI GREGORIO PALTRINIERI 16.02: La nostra DIRETTA finisce qui, è arrivata la quinta medaglia per l’Italia nell’Europeo di fondo ed è d’oro e firmata da Gregorio Paltrinieri. L’appuntamento con il fondo è per sabato con la staffetta. Grazie per averci seguito e buona serata 16.00: Questa la classifica della 190 km maschile degli Europei di Budapest: 1 ITA PALTRINIERI Gregorio 1:51:30.6 2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 1:51:41.7 11.1 3 GER WELLBROCK Florian 1:51:42.0 11.4 4 NED WEERTMAN Ferry 1:51:43.0 12.4 5 HUN ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA: VITTORIA DI GREGORIO PALTRINIERI GREGORIO PALTRINIERI: “2 GARE, 2 ORE. OGGI HOLE, ERA UN PRE” LE DICHIARAZIONI DI GREGORIO PALTRINIERI IL PALMARES DI GREGORIO PALTRINIERI 16.02: La nostrafinisce qui, è arrivata la quinta medaglia per l’Italia nell’Europeo died è d’oro e firmata da Gregorio Paltrinieri. L’appuntamento con ilè per sabato con la staffetta. Grazie per averci seguito e buona serata 16.00: Questa la classifica della 190 km maschile deglidi Budapest: 1 ITA PALTRINIERI Gregorio 1:51:30.6 2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 1:51:41.7 11.1 3 GER WELLBROCK Florian 1:51:42.0 11.4 4 NED WEERTMAN Ferry 1:51:43.0 12.4 5 HUN ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 10 km femminile, Rachele Bruni di bronzo! Van Rouwendaal concede il t… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri cerca il bis nella 10 km - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2021 in DIRETTA: IMMENSO PALTRINIERI! Trionfa anche nella 10 km - #Nuoto #fondo… - zazoomblog : LIVE – Nuoto sincronizzato Europei Budapest 2021: quarta giornata (DIRETTA) - #Nuoto #sincronizzato #Europei - sportface2016 : #Nuoto, Europei #Budapest2021: segui il LIVE della 10 km di fondo femminile -