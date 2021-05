LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcell Jacobs straripante 9’95” da record Iapichino 6 56

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELDIVIDEO: IL FANTASTICO 9?95 DI19.18 Si chiude qui il programma deldi, edizione. Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa, buon proseguimento di serata con OA Sport 19.13 Arrivano i risultati degli 800m, vinti dal favorito Amel Tuka : 1. Amel Tuka (Bosnia) 1’47?86 2. Simone Barontini (Italia) 1’48?95 3. Victor Curcuianu (Romania) 1’50?40 19.10 Sono pronti a partire gli uomini per la gara degli 800m: il doppio giro di pista che sarà scenario dell’ultima gara in pista di questodi. 19.07 Alessia ...

Notizie e risultati sul Memorial Ottolia con tanti big azzurri e internazionali. Randazzo 8,05 nel lungo Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell'italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo ...... un tabellone luminoso più moderno e funzionale sostituirà quello installato nella curva Nord ormai inutilizzabile; verrà rigenerata la pista d'tra le poche del sud Italia a otto corsie, da ...Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la ...In diretta televisiva su RaiSport (canale 58) la decima edizione del Meeting di Savona-Memorial Giulio Ottolia, con tanti big azzurri e star internazionali. LEGGI LA PRESENTAZIONE ...