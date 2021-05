L’imbarazzante gara dei partiti italiani a schierarsi a favore delle incursioni israeliane. (Di giovedì 13 maggio 2021) di Agostino Spataro. Un’esibizione forzata, competitiva (perché?) – ieri sera sul TG1- che acutizza lo scontro in atto a Gerusalemme e a Gaza e contrasta con i sentimenti di giustizia e di pace del popolo italiano. Una svolta unilaterale assai in contrasto con la tradizione della nostra politica estera e con la dignità politica dell’Italia Leggi su freeskipper (Di giovedì 13 maggio 2021) di Agostino Spataro. Un’esibizione forzata, competitiva (perché?) – ieri sera sul TG1- che acutizza lo scontro in atto a Gerusalemme e a Gaza e contrasta con i sentimenti di giustizia e di pace del popolo italiano. Una svolta unilaterale assai in contrasto con la tradizione della nostra politica estera e con la dignità politica dell’Italia

