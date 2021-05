Lazio | respinto il ricorso | con il Torino si gioca martedì all' Olimpico

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Collegio di Garanzia presso il Coni haildellache chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la partita nonta il 2 marzo scorso contro il, e per questo motivo la partita ...

Il Collegio di Garanzia presso il Coni hail ricorso dellache chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il Torino, e per questo motivo la partita si dovrà disputare, come disposto dalla ...Niente 3 - 0 a tavolino,- Torino si giocherà il 18 maggio alle 20:30. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia dello Sport che hail ricorso presentato dal club biancoceleste. La partita, in programma lo scorso ...Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della Lazio contro la decisione della Corte Sportiva di Appello ...Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso della Lazio contro il Torino per il match, solo rimandato, dell'Olimpico.