La madre di Cristiano Ronaldo spinge per il suo ritorno in Portogallo | “Giocherà nello Sporting Lisbona”

Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, spinge per il ritorno del figlio in Portogallo. La donna, intervistata da TVI 24, come riporta il Corriere dello Sport, ha confessato che la volontà del figlio è sempre stata quella di chiudere la carriera là dove è iniziata, nello Sporting Lisbona, e che lei si impegnerà in prima persona a far sì che questo ritorno a casa per Cr7 possa avvenire già nella prossima stagione: "Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l'anno prossimo Giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra e ora proverò a convincerlo", ha dichiarato. Il campione lusitano non ha mai nascosto la volontà di continuare a giocare anche oltre i 40 anni, potendo contare ...

