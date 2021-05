«Io sono Giorgia»: così due dj, un club Lgbtq+ friendly e Tommaso Zorzi hanno ispirato il libro-manifesto di Meloni (Di giovedì 13 maggio 2021) Si stava avvicinando l’ultimo Natale senza restrizioni, cosa fosse il Coronavirus lo sapevano soltanto i virologi. Era il 26 ottobre 2019, una settimana esatta dopo il grande comizio dei leader del centrodestra unito in Piazza San Giovanni, a Roma, in cui quasi 200mila persone ascoltarono i discorsi di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un numero importante, ma irrisorio rispetto alla platea di persone che avrebbero ascoltato le parole della leader di Fratelli d’Italia, remixate in musica house da due impiegati milanesi che per hobby fanno i dj. Quel brano si chiamava Io sono Giorgia, stesso titolo che la leader di Fdi ha scelto di dare, un anno e mezzo dopo, alla sua prima autobiografia. Il duo Mem & J fece ascoltare il pezzo alle 2.30 di sabato 26 ottobre al pubblico del Toilet, ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Si stava avvicinando l’ultimo Natale senza restrizioni, cosa fosse il Coronavirus lo sapevano soltanto i virologi. Era il 26 ottobre 2019, una settimana esatta dopo il grande comizio dei leader del centrodestra unito in Piazza San Giovanni, a Roma, in cui quasi 200mila persone ascoltarono i discorsi di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e. Un numero importante, ma irrisorio rispetto alla platea di persone che avrebbero ascoltato le parole della leader di Fratelli d’Italia, remixate in musica house da due impiegati milanesi che per hobby fanno i dj. Quel brano si chiamava Io, stesso titolo che la leader di Fdi ha scelto di dare, un anno e mezzo dopo, alla sua prima autobiografia. Il duo Mem & J fece ascoltare il pezzo alle 2.30 di sabato 26 ottobre al pubblico del Toilet, ...

