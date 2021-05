Intesa per la riapertura dei giardini di Villa dei Papi, stamattina la firma della convenzione (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stamani, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 13.00, a Palazzo Mosti, presso la Segreteria del Sindaco di Benevento, verrà sottoscritto tra lo stesso Clemente Mastella ed Antonio Di Maria, Presidente della Provincia, l’Intesa per la riapertura al pubblico dei giardini, con ingresso sulla collina di Pacevecchia in Via Giovanni Perlingieri, della Villa dei Papi, lo storico edificio settecentesco costruito dall’Arcivescovo Orsini, oggi di proprietà al 50% dei due Enti pubblici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stamani, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 13.00, a Palazzo Mosti, presso la Segreteria del Sindaco di Benevento, verrà sottoscritto tra lo stesso Clemente Mastella ed Antonio Di Maria, PresidenteProvincia, l’per laal pubblico dei, con ingresso sulla collina di Pacevecchia in Via Giovanni Perlingieri,dei, lo storico edificio settecentesco costruito dall’Arcivescovo Orsini, oggi di proprietà al 50% dei due Enti pubblici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

