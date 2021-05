Incidente a Matera | addio a Bruno La lettera della fidanzata | “Sarò la tua donna per sempre”

Advertising

SassiLive : +++MORTE EMANUELE PELLEGRINO DOPO INCIDENTE STRADALE IN VIA CERERIE A MATERA, PROSCIOLTO DA ACCUSA DI OMICIDIO COLP… - TeleAppula : A Foggia incidente mortale sulla A16 e anche - TeleAppula : Incidente a Oppido Lucano (PZ) , scontro tra - ivl24_it : Incidente sul lavoro, morto operaio di Montalbano Ionico. Ugl Matera: ‘Fermare le morti bianche’ - SassiLive : INCIDENTE SUL LAVORO, MORTO OPERAIO DI MONTALBANO JONICO, GAMBARDELLA (CISL BASILICATA) INVITA I PREFETTI DI POTENZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Matera

Sassilive.it

Unstradale è avvenuto intorno alle 23 di ieri sulla strada statale 7 nei pressi dell'uscita diNord. Un furgone in uscita dasi è scontrato frontalmente con una moto di grossa ...Il gup diAngelo Onorati ha prosciolto dall'accusa di omicidio colposo "perché il fatto non sussiste" l'...avvenuta il 16 febbraio 2019 in seguito alle gravi ferite riportate in unin ...Mi ha colpito una notizia. Il Gup di Matera Angelo Onorati ha prosciolto l’ex Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri dall’accusa di omicidio colposo. Come mai quest’accusa? Nel 2019 un motociclista m ...MATERA - Il gup di Matera Angelo Onorati ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo «perché il fatto non sussiste» l’ex sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri (in carica dal 2015 al 2 ...