In un mese quasi dimezzati i ricoveri. L’Italia a colori ideata dal governo Conte funziona e come. Gimbe: “I nuovi casi si sono ridotti del 19% e del 15,4 i decessi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’arco di un mese, a conferma che il sistema dei colori introdotto dall’esecutivo Conte, si sono quasi dimezzati i ricoveri in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli ospedali: in 35 giorni i ricoveri con sintomi nei reparti Covid si sono ridotti del 49,1% ricoveri con sintomi e del 45,1% quelle nelle terapie intensive. Nella settimana dal 5 all’11 maggio – indica il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe – i ricoverati con sintomi sono diminuiti di 3.239, pari al 17,8%, e i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuiti di 371, pari al 5,1%. Nella stessa settimana i nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’arco di un, a conferma che il sistema deiintrodotto dall’esecutivo, siin Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli ospedali: in 35 giorni icon sintomi nei reparti Covid sidel 49,1%con sintomi e del 45,1% quelle nelle terapie intensive. Nella settimana dal 5 all’11 maggio – indica il monitoraggio settimanale della Fondazione– i ricoverati con sintomidiminuiti di 3.239, pari al 17,8%, e inelle terapie intensivediminuiti di 371, pari al 5,1%. Nella stessa settimana i...

Advertising

repubblica : ?? Rapporto Gimbe: in un mese quasi dimezzati i ricoveri. Ecco perche' l'Rt ospedaliero puo' far riaprire l'Italia - EleonoraEvi : STIAMO CORRENDO UN RISCHIO ENORME. I quasi 400mld € di sussidi all’#agricoltura rischiano di andare ancora a sosten… - tatianatravagli : RT @MarioLaporta60: Insieme a @jude_webber , per REUTERS, andammo ad Ancona, nel carcere cittadino ad intervistare Ali Agca.Quasi sicuramen… - anuskatriches : RT @_GrayDorian: Nell'ultimo mese sono quasi dimezzati i ricoveri (-49%) e le terapie intensive (-45%). Ma secondo #Speranza è più prudente… - mlpedo1 : RT @flayawa: #Coronavirus, #Gimbe: in un mese quasi dimezzati ricoveri e terapie intensive A dimostrazione che gli assembramenti che ci so… -