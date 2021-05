Il ricordo della moglie di Mattia Torre: 'Mia figlia è come lui, osservava la realtà senza nessuna retorica' (Di giovedì 13 maggio 2021) La figlia del compianto sceneggiatore scomparso da poco è salita sul palco dei David di Donatello postumo per ritirare il premio assegnato al padre per il film "Figli": 'Papà aveva la capacità di non ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladel compianto sceneggiatore scomparso da poco è salita sul palco dei David di Donatello postumo per ritirare il premio assegnato al padre per il film "Figli": 'Papà aveva la capacità di non ...

Advertising

TeresaBellanova : #MiaMartini è stata una donna forte e fragile, un'artista straordinaria. Il mio ricordo, in occasione dell'anniver… - ricpuglisi : Vi sblocco un ricordo: le Sardine in campeggio alla sede del PD, naturalmente al tempo della zona rossa #NoiCompagniPossiamo - _Carabinieri_ : Tra i caduti della scorta dell’On. Aldo Moro c’era anche l’Appuntato dei #Carabinieri Domenico Ricci, Medaglia d’or… - IsaP73652279 : RT @A_Carioti: Sono lontano anni luce dalle posizioni di #Gervasoni. Ma ricordo che in passato Cossiga, Scalfaro e Napolitano, da president… - Gaviese1920 : Sabato 15 maggio alle ore 17.30,in occasione del primo anniversario della scomparsa del nostro storico presidente L… -