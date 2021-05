Il patriarca di Gerusalemme | ' Le violenza frutto di anni di disprezzo dei gruppi di estrema destra

(Di giovedì 13 maggio 2021) Parole durissime: ''Unacieca e mai vista prima che sta coinvolgendo tante città con comunità miste come Tel Aviv, Jaffa, Lod, Ramle, Haifa. Siamo al limite della guerra civile. Non ci siamo ...

Advertising

fedeli_paolo : RT @globalistIT: - Sinistrait_ : RT @globalistIT: - Gianfra93375255 : RT @globalistIT: - NichiVendola : RT @globalistIT: - AlfioMarciante : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : patriarca Gerusalemme

Servizio Informazione Religiosa

Non usa mezzi termini Pierbattista Pizzaballa,latino di, per commentare al Sir le violenza che da giorni stanno infiammando giorni Israele, Gaza e la Cisgiordania, con decine ...... come effetto domino, il lancio di razzi da Gaza verso Israele e la risposta dell'esercito israeliano": è questa, dichiara al Sir Pierbattista Pizzaballa ,latino di, la ...Parla monsignor Pierbattista Pizzaballa: "'Ci sono stati dei casi di aggressione ad alcune famiglie, non per motivi religiosi ma perché arabe" ...Il racconto di Padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino da 25 anni in Medio Oriente, parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza ...