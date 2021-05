Il compleanno di Lukaku finisce male: multe per tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Romelu Lukaku oggi compie 28 anni ma stanotte la sua festa è stata interrotta dal blitz dei Carabinieri. L’attaccante festeggiava in un albergo di Milano con compagni di squadra e altri amici, quando intorno alle 3 di notte i carabinieri della compagnia Milano Duomo e della Radiomobile sono intervenuti, probabilmente dopo una segnalazione. Sono stati identificati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Romeluoggi compie 28 anni ma stanotte la sua festa è stata interrotta dal blitz dei Carabinieri. L’attaccante festeggiava in un albergo di Milano con compagni di squadra e altri amici, quando intorno alle 3 di notte i carabinieri della compagnia Milano Duomo e della Radiomobile sono intervenuti, probabilmente dopo una segnalazione. Sono stati identificati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

