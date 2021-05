Il catamarano di biologia si incaglia all' imbocco tra i due moli | ' Serve la draga per il porto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : catamarano biologia

Il Resto del Carlino

L'altra notte ne ha fatto le spese l' Andrea Scaccini , ilusato per le ricerche dal Laboratorio diMarina che rientrando da una missione, quando l'alta marea non era proprio al ...L'altra notte ne ha fatto le spese l' Andrea Scaccini , ilusato per le ricerche dal Laboratorio diMarina che rientrando da una missione, quando l'alta marea non era proprio al ...Bloccata dai fanghi l’imbarcazione utilizzata per le ricerche in mare. Lo studioso del laboratorio di Biologia marina critica l’amministrazione ...FANO - I problemi se non risolti alla radice si ripresentano. E’ quello che sta accadendo al porto di Fano che, interrato più volte dal deposito di fanghi, pur essendo stato ...