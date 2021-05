I M Inter (Yes I M) è il nuovo inno dell’Inter: il testo e il video (Di giovedì 13 maggio 2021) Il nuovo inno dell’Inter è I M Inter (Yes I M) di Max Pezzali. La canzone potrebbe è stata presentata ufficialmente il 12 maggio. MILANO – I M Inter (Yes I M) è il nuovo inno dell’Inter. Dopo la decisione di cambiare il logo, la dirigenza è ha scelto la nuova canzone simbolo della squadra che sostituisce Pazza Inter. Tifosi InterI cantanti contattati Sono diversi i cantanti contattati dalla società nelle ultime settimane. Il primo ad offrirsi per scrivere l’inno è stato Povia, ma la società sembra essere intenzionata a puntare su altri nomi. Il favorito numero uno sembra essere proprio Max Pezzali in tandem con Claudio Cecchetto, con la canzone che dovrebbe essere cantata dallo speaker ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildell’è I M(Yes I M) di Max Pezzali. La canzone potrebbe è stata presentata ufficialmente il 12 maggio. MILANO – I M(Yes I M) è ildell’. Dopo la decisione di cambiare il logo, la dirigenza è ha scelto la nuova canzone simbolo della squadra che sostituisce Pazza. TifosiI cantanti contattati Sono diversi i cantanti contattati dalla società nelle ultime settimane. Il primo ad offrirsi per scrivere l’è stato Povia, ma la società sembra essere intenzionata a puntare su altri nomi. Il favorito numero uno sembra essere proprio Max Pezzali in tandem con Claudio Cecchetto, con la canzone che dovrebbe essere cantata dallo speaker ...

