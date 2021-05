Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si lasciano: ecco cosa è successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si lasciano ma… è tutto un terribile scherzo de Le Iene! Tutto ha inizio con una telefonata da un finto zio di Giulia Salemi. L’uomo vuole quante più informazioni su Pretelli e si mostra ostile e severo. Quando scopre che l’ex velino ha anche un figlio, non prende affatto bene la cosa. Intanto Giulia, terminata la telefonata, dice a Pier che avrebbe almeno dovuto cercare di dare allo zio del lei, per non farlo arrabbiare, ma Pierpaolo è molto agitato e nonostante le rassicurazioni di Giulia dice: “Per me da oggi è cambiato tutto”. Dopo una settimana, Giulia rientrata a casa trova la coppia di zii iraniani ad attenderli: sono ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 13 maggio 2021)sima… è tutto un terribile scherzo de Le Iene! Tutto ha inizio con una telefonata da un finto zio di. L’uomo vuole quante più informazioni sue si mostra ostile e severo. Quando scopre che l’ex velino ha anche un figlio, non prende affatto bene la. Intanto, terminata la telefonata, dice a Pier che avrebbe almeno dovuto cercare di dare allo zio del lei, per non farlo arrabbiare, maè molto agitato e nonostante le rassicurazioni didice: “Per me da oggi è cambiato tutto”. Dopo una settimana,rientrata a casa trova la coppia di zii iraniani ad attenderli: sono ...

