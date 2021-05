Giornate FAI primavera 2021 a Milano | cosa visitare il 15 e 16 maggio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 maggio 2021) Segnate in calendario le date del 15 e 16: sono quelle delleFAI di, un evento tutto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. E ancheè tra le città che parteciperanno a questo delizioso evento destinato a tutti coloro che riconoscono le bellezze dell’Italia e potranno approfittare dunque di questo speciale appuntamento per avere accesso a luoghi che solitamente non sono visitabili.poterdurante leFAI? Le opzioni sono davvero molteplici e tutte da considerare. Molto dipende ovviamente dagli interessi personali. Il prossimo weekend saranno visitabili musei e aree archeologiche, orti ...