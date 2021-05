Giornalisti: ecco la lettera del cdr Giornale, 'nessun riscontro, Sallusti non ci risponde' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Per non farci mancare niente siamo alle prese con le possibili dimissioni del direttore Alessandro Sallusti. La situazione alle 17.20 per quanto ne abbiamo saputo è la seguente: la notizia datada Dgospia (come quella del covid di Sallusti, se ricordate) non è al momento stata confermata né dal direttore , né dall'ad della See Andrea Favari". Comincia così la lettera del cdr del Giornale, diramata in seguito alla diffusione della notizia secondo cui il direttore Alessandro Sallusti si sarebbe dimesso dalla direzione del quotidiano. "Come cdr -scrivono- quello che stiamo facendo è chiamare i diretti interessati e, al momento, Sallusti non ha risposto al cellulare, mentre Favari, intercettato in sede, non ha voluto commentare. All'interno della redazione anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Per non farci mancare niente siamo alle prese con le possibili dimissioni del direttore Alessandro. La situazione alle 17.20 per quanto ne abbiamo saputo è la seguente: la notizia datada Dgospia (come quella del covid di, se ricordate) non è al momento stata confermata né dal direttore , né dall'ad della See Andrea Favari". Comincia così ladel cdr del, diramata in seguito alla diffusione della notizia secondo cui il direttore Alessandrosi sarebbe dimesso dalla direzione del quotidiano. "Come cdr -scrivono- quello che stiamo facendo è chiamare i diretti interessati e, al momento,non ha risposto al cellulare, mentre Favari, intercettato in sede, non ha voluto commentare. All'interno della redazione anche ...

