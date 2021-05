Francesca De Andrè | aria di crisi tra lei e il fidanzato | “È un momento passeggero che non è idilliaco”

(Di giovedì 13 maggio 2021) TiraditraDee Giorgio Tambellini, suo. Storia nota dopo la partecipazione della ragazza al GF Vip, sembrava che tra i due andasse tutto a gonfie vele. A rivelare il turbolento periodo è la stessa ex gieffina durante l’intervista a RTL 102.5, parlando di motivi che non sarebbero affatto L'articolo

Advertising

zazoomblog : Francesca De Andrè è crisi nera con il fidanzato: parla l’ex gieffina - #Francesca #Andrè #crisi #fidanzato: - tempoweb : Francesca #DeAndrè si butta sulla #musica: “Un singolo, l’#amore e il ricordo di nonno Fabrizio” #canzone #13maggio… - tancredi_stan : @chiars68804162 mamma mia ti giuro, penso che sia uno dei personaggi che mi sta più sul cazzo nella storia dei real… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Andrè

Gossip e TV

De André confessa la crisi con il fidanzato Giorgio Tambellini: 'Momento non idilliaco'De André , ex gieffina ed attuale opinionista nei programmi di Barbara D'Urso Pomeriggio 5 e Domenica Live, si è raccontata tra progetti e vita sentimentale in diretta con Francesco Fredella ...Oltre e ad avere una sorella, Fabrizia,ha anche un fratello gemello. Si chiama Filippo De André ed è il figlio di Cristiano e Carmen De Cespedes. Classe 1990, il ragazzo è cresciuto con la ...