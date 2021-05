Festa di compleanno per Lukaku, rientra il caso: nessun calciatore dell’Inter sarà escluso dalla gara con la Juve (Di giovedì 13 maggio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 14.10 – rientra il caso Inter per la Festa di compleanno organizzata per Lukaku con alcuni calciatori nerazzurri in un hotel di Milano. L’unica contestazione – secondo fonti vicino all’Inter – riguarda la violazione del coprifuoco che i calciatori dell’Inter hanno contravvenuto dato che l’intervento dei Carabinieri è arrivato alle 3 del mattino. Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell’hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano alle rispettive vetture, fuori dall’hotel, sono stati fermati e multati per la violazione del coprifuoco da parte degli agenti. A seguito di questo episodio l’Inter ha comunque deciso di non prendere provvedimenti nei confronti dei calciatori coinvolti. Per questo motivo, Lukaku e i compagni saranno tutti a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 14.10 –ilInter per ladiorganizzata percon alcuni calciatori nerazzurri in un hotel di Milano. L’unica contestazione – secondo fonti vicino all’Inter – riguarda la violazione del coprifuoco che i calciatorihanno contravvenuto dato che l’intervento dei Carabinieri è arrivato alle 3 del mattino. Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell’hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano alle rispettive vetture, fuori dall’hotel, sono stati fermati e multati per la violazione del coprifuoco da parte degli agenti. A seguito di questo episodio l’Inter ha comunque deciso di non prendere provvedimenti nei confronti dei calciatori coinvolti. Per questo motivo,e i compagni saranno tutti a ...

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - Cucciolina96251 : RT @capuanogio: La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione scomodiss… - MaurizioCopelli : RT @_DAGOSPIA_: PAZZA INTER: FESTA ABUSIVA IN HOTEL A MILANO PER IL COMPLEANNO DI LUKAKU. CON LUI HAKIMI, YOUNG E.. -