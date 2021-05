Da TikTok nuove misure per tenere i più giovani fuori dalla piattaforma (Di giovedì 13 maggio 2021) TikTok mette in campo nuove misure per tenere i più giovani fuori dalla piattaforma. Il comunicato del Garante della Privacy. TikTok, che nelle ultime settimane ha avviato una campagna per la messa in sicurezza della piattaforma, mette in campo nuove misure per tenere i giovani fuori dalla piattaforma. Come riferito dal Garante della Privacy, i risultati ottenuti fino a questo momento sono buoni ma serve fare di più. L’intervento dell’autorità si era reso necessario dopo i troppi casi di cronaca che hanno interessato bambini piccoli, anche di età inferiore ai 13 anni. Bambini che sono morti per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021)mette in campoperi più. Il comunicato del Garante della Privacy., che nelle ultime settimane ha avviato una campagna per la messa in sicurezza della, mette in campoper. Come riferito dal Garante della Privacy, i risultati ottenuti fino a questo momento sono buoni ma serve fare di più. L’intervento dell’autorità si era reso necessario dopo i troppi casi di cronaca che hanno interessato bambini piccoli, anche di età inferiore ai 13 anni. Bambini che sono morti per ...

