Cristiano Malgioglio sconvolge su Orietta Berti: “Mi ha fatto prendere certi spaventi…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Legati da una profonda e duratura amicizia, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono tra i volti più amati dello spettacolo in Italia. Il paroliere e la cantante sono ora impegnati in studio di registrazione per il nuovo singolo Todo cambia. Il brano, che farà parte del nuovo disco di Malgioglio, riunirà i due grandi nomi per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Legati da una profonda e duratura amicizia,sono tra i volti più amati dello spettacolo in Italia. Il paroliere e la cantante sono ora impegnati in studio di registrazione per il nuovo singolo Todo cambia. Il brano, che farà parte del nuovo disco di, riunirà i due grandi nomi per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

LuciaFerraroEM : RT @GPasqui: Qui solo per dirvi che Orietta Berti e Cristiano Malgioglio hanno inciso una canzone insieme ?? - flamanc24 : RT @GPasqui: Qui solo per dirvi che Orietta Berti e Cristiano Malgioglio hanno inciso una canzone insieme ?? - giulianadip : RT @GPasqui: Qui solo per dirvi che Orietta Berti e Cristiano Malgioglio hanno inciso una canzone insieme ?? - onedsaremylife : RT @GPasqui: Qui solo per dirvi che Orietta Berti e Cristiano Malgioglio hanno inciso una canzone insieme ?? - liberosfogo_ : Vi immaginate un programma in cui come conduttore c’è Enrico Papi e come opinionisti Tommaso Zorzi e Cristiano Malg… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Eurovision 2021, i Maneskin sono sbarcati a Rotterdam - lo spot RAI, Semifinali su Rai4 martedì 18 e giovedì 20 maggio, con cronaca di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma. Poi sabato 22 finalissima su Rai1, in prima serata, con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi 'voci ufficiali ', ma soprattutto i Maneskin a rappresentare l'Italia. Trionfatori di Sanremo appena sbarcati in Olanda, sognando un trionfo che manca da 31 anni. ...

Chi è Carmen Di Pietro oggi: età, coniuge, patrimonio e poesie Successivamente, Cristiano Malgioglio ha rivelato di essere stato proprio lui a consigliarle di mettere in giro questa fake news per ottenere maggiore visibilità. Spesso al centro della cronaca rosa ...

Cristiano Malgioglio, retroscena sul suo rapporto con Orietta Berti: "Mi ha fatto spaventare" LiberoQuotidiano.it Cristiano Malgioglio sconvolge su Orietta Berti: “Mi ha fatto prendere certi spaventi…” Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono impegnati in una nuova collaborazione. Il cantautore ha svelato un dettaglio inedito sulla collega.

Cristiano Malgiolio preoccupato: “Orietta Berti? Certi spaventi..” Cristiano Malgioglio parla del suo rapporto con Orietta Berti, il cantante preoccupato rivela di aver preso molti spaventi a causa della cantante.

Semifinali su Rai4 martedì 18 e giovedì 20 maggio, con cronaca di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma. Poi sabato 22 finalissima su Rai1, in prima serata, cone Gabriele Corsi 'voci ufficiali ', ma soprattutto i Maneskin a rappresentare l'Italia. Trionfatori di Sanremo appena sbarcati in Olanda, sognando un trionfo che manca da 31 anni. ...Successivamente,ha rivelato di essere stato proprio lui a consigliarle di mettere in giro questa fake news per ottenere maggiore visibilità. Spesso al centro della cronaca rosa ...Cristiano Malgioglio e Orietta Berti sono impegnati in una nuova collaborazione. Il cantautore ha svelato un dettaglio inedito sulla collega.Cristiano Malgioglio parla del suo rapporto con Orietta Berti, il cantante preoccupato rivela di aver preso molti spaventi a causa della cantante.