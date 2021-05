Covid | oggi 8 085 casi e 201 morti | il bollettino del 13 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021)ITALIA, ILDI132021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 8.085 Decessi: 201 Tamponi effettuati: 287.026 Terapie intensive: +81 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 346.008totali: 4.139.160 Decessi: 123.745 Guariti: 3.669.407 In Italia, giovedì 132021, si registrano 8.085 nuovi positivi e 201. Ieri c’erano stati 7.852 nuovie 262. In totale sono stati effettuati 287.026 tamponi (ieri erano stati 306.744). Il tasso di positività è al 2,8%, rispetto al 2,5% di ieri. Le persone attualmente positive alsono 346.008 (-6.414). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.745 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Puglia, 554 casi su 9.160 test, 31 morti Calano rispetto a ieri i nuovi casi positivi al19in Puglia a fronte di una flessione contestuale del numero di test. Si registra una flessione, ...Trentino, 53 nuovi casi positivi Il bollettinodiin Trentino, presentato in conferenza stampa dall'assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana, registra zero decessi e sette ...Diminuisce ancora la pressione della pandemia sugli ospedali del Novarese: oggi – 15 maggio – sono 56 i pazienti malati di coronavirus ricoverati tra le due strutture della provincia mentre ieri erano ...L'ipotesi del richiamo nel luogo scelto per le ferie. Ai ritmi attuali la Puglia sarebbe la prima a raggiungere l'immunità di gregge, la Sardegna arriverebbe per ultima ...