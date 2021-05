Coronavirus Liguria, il bollettino: ancora in discesa ricoveri e positivi (Di giovedì 13 maggio 2021) La Sono 115 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Calano però gli attualmente positivi ( - 87) in virtù di 194 guarigioni e 8 ottodecessi. In ospedale ... Leggi su lanazione (Di giovedì 13 maggio 2021) La Sono 115 i nuovi casi dità al Covid registrati innelle ultime 24 ore. Calano però gli attualmente( - 87) in virtù di 194 guarigioni e 8 ottodecessi. In ospedale ...

