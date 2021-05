Coni: Vezzali, 'a Malagò ed ai neo eletti membri Giunta complimenti sinceri e auguri buon lavoro' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "A Giovanni Malagò ed ai neo eletti membri della Giunta Nazionale Coni rivolgo i complimenti ed i sinceri auguri di buon lavoro. Adesso, come in una squadra in cui ciascuno conosce bene il ruolo che è chiamato a svolgere, continuiamo ad impegnarci per permettere allo sport azzurro ed a tutto il movimento sportivo italiano di affrontare le sfide che il momento attuale ci pone dinanzi". Sono le parole della Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali all'elezione del Presidente e della Giunta Nazionale del Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "A Giovannied ai neodellaNazionalerivolgo ied idi. Adesso, come in una squadra in cui ciascuno conosce bene il ruolo che è chiamato a svolgere, continuiamo ad impegnarci per permettere allo sport azzurro ed a tutto il movimento sportivo italiano di affrontare le sfide che il momento attuale ci pone dinanzi". Sono le parole della Sottosegretaria con delega allo Sport Valentinaall'elezione del Presidente e dellaNazionale del

