Advertising

TV7Benevento : Coni: Vezzali, 'a Malagò ed ai neo eletti membri Giunta complimenti sinceri e auguri buon lavoro'... - UispNazionale : #Online la selezione stampa Uisp Nazionale. In primo piano: le proposte dell’Uisp per una ripresa su presupposti nu… - PotereaiSith : @AAlciato Gravina sembra zitto zitto e invece piace al governo (Draghi e Vezzali), piace alla Lega Serie A e ai pre… - UssiSport : Coni: Vezzali, ogni aspirante alla presidenza sia d'esempio 'Auguro buon lavoro al Consiglio Nazionale di domani'… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Coni: Vezzali, ogni aspirante alla presidenza sia d'esempio: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - 'Auguro un bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Vezzali

La Gazzetta del Mezzogiorno

...mio programma li ho ritrovati nelle parole del presidente Draghi e della sottosegretaria', ... DI ROCCO: SERVE VISIBILITA', CREIAMO LA TV DELDi Rocco, che per sorteggio ha parlato per ...Voglio ringraziare in primo luogo il Sottosegretario allo Sport, Valentina, per la sua ... Queste le parole de presidente delGiovanni Malagò , in riferimento alla vaccinazione garantita ...Sono le parole della Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali all'elezione del Presidente e della Giunta Nazionale del Coni.dal nostro inviato - MILANO Giovanni Malagò è ancora il presidente del Coni. Il numero uno uscente è stato confermato per quello che sarà il suo terzo e ultimo ...