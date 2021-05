Concerti dei The Zen Circus nel 2021 | info e biglietti per L’Ultima Casa Accogliente Tour

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ripartono idei The Zenper accompagnare l’estate, e la gioia della band di Appino è tradita da quel “finalmente si suona” che accompagna l’annuncio sui social.prende il nome, chiaramente, dalfatica discografica di Andrea Appino pubblicata nel novembre 2020. I The Zenprecisano che tutte le date si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid. Per il momento idei The Zenterminano con la data di Milano del 10 settembre, ma presto verranno annunciati nuovi appuntamenti....

ad_dyn Tutto questo per la gioia6.000 spettatori che avranno finalmente accesso all''... Gianmarco Mazzi, della società Arena di Verona e direttore artistico per i"live" e gli eventi ......in oltre 2 000; ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Lunezia, due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards e sei Telegatti. Negli anni Novanta è stato protagonista...Il via il 23 giugno con Emma Marrone. Tra gli altri ospiti, Coma Cose, Piero Pelù, Max Gazzé, Van De Sfroos. «Veniamo da un anno tremendo. Con il Carroponte 2021 vogliamo lanciare un segnale» ...Si tratta di Football Rock Live, il concerto evento che si tiene il prossimo 24 agosto all'Arena Civica di Milano (Stadio Gianni Brera) e che potrai seguire anche in streaming. Parte del ricavato sarà ...