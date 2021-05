Chiede il divorzio perché sua moglie non cucina: il giudice gli dà torto (Di giovedì 13 maggio 2021) Se mia moglie non fa le faccende, allora voglio il divorzio: l’assurda pretesa di un marito foggiano respinta dal Tribunale. L’amore, si sa, è eterno finché dura. In Italia il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021) Se mianon fa le faccende, allora voglio il: l’assurda pretesa di un marito foggiano respinta dal Tribunale. L’amore, si sa, è eterno finché dura. In Italia il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MonickMistika : RT @Gazzettino: Chiede il divorzio: «Mia moglie non cucina e non stira». Ma il giudice gli dà torto: i lavori vanno condivisi - olga453901841 : RT @Gazzettino: Chiede il divorzio: «Mia moglie non cucina e non stira». Ma il giudice gli dà torto: i lavori vanno condivisi - Gazzettino : Chiede il divorzio: «Mia moglie non cucina e non stira». Ma il giudice gli dà torto: i lavori vanno condivisi - _DAGOSPIA_ : UNA SERVA CHE NON SERVE – UN MARITO FOGGIANO CHIEDE IL DIVORZIO DALLA MOGLIE PERCHÉ LEI NON LAVA...… - mariamasi14 : Vabbè dai almeno il figlio l'ha fatto, sta donnaccia. -