Centrodestra, Reale (Fi) replica a Paolucci: “Bene l’apertura, un po’ meno la spocchia” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoE’ Antonio Reale, dirigente provinciale di Forza Italia, a replicare a Federico Paolucci, esponente di Fratelli d’Italia intervenuto questa mattina (leggi qui) sulle vicende relative alle amministrative di Benevento. Dichiara Reale: “Prendo atto con piacere dell’apertura di Paolucci a un progetto di Centrodestra. Apertura che arriva seppure tra mille distinguo: “quello è troppo mastelliano”, “l’altro ha fatto una mossa sbagliata” “l’altro ancora indossa cravatte discutibili” e così via.Mi verrebbe da dire “E ci voleva tanto a capire che bisognava fare il tavolo del Centrodestra?”, ma non lo dico. Ricordo a me stesso e agli altri partiti coinvolti che Forza Italia nei mesi scorsi ha semplicemente convocato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoE’ Antonio, dirigente provinciale di Forza Italia, are a Federico, esponente di Fratelli d’Italia intervenuto questa mattina (leggi qui) sulle vicende relative alle amministrative divento. Dichiara: “Prendo atto con piacere deldia un progetto di. Apertura che arriva seppure tra mille distinguo: “quello è troppo mastelliano”, “l’altro ha fatto una mossa sbagliata” “l’altro ancora indossa cravatte discutibili” e così via.Mi verrebbe da dire “E ci voleva tanto a capire che bisognava fare il tavolo del?”, ma non lo dico. Ricordo a me stesso e agli altri partiti coinvolti che Forza Italia nei mesi scorsi ha semplicemente convocato il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Centrodestra, #Reale (Fi) replica a Paolucci: 'Bene l'apertura, un po' meno la spocchia' **… - AppiaPolis : New post (CENTRODESTRA: CONTENZIOSI ROMANI ALL'ORIGINE DEL RISTAGNO DECISIONALE IN PERIFERIA) has been published on… -