Canoa velocità, Francesca Genzo va a Tokyo! Niente da fare per il C2 1000 maschile e per il K2 500 femminile (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, giovedì 13 maggio, si sono disputate a Szeged, in Ungheria, le ultime finali delle gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità: tra i tre equipaggi azzurri impegnati Francesca Genzo nel K1 200 femminile ha centrato il pass non nominale per i Giochi di Tokyo. Niente da fare per il C2 1000 maschile e per il K2 500 femminile. Nella finale del K1 200 femminile, infatti, erano due i pass in palio per le Olimpiadi: vince la britannica Deborah Kerr in 42?23, ma Francesca Genzo è seconda in 43?11 e diventa la quarta azzurra ai Giochi di Tokyo nella Canoa velocità. L’Italia, infatti, aveva già qualificato due ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, giovedì 13 maggio, si sono disputate a Szeged, in Ungheria, le ultime finali delle gare europee di qualificazione olimpica della: tra i tre equipaggi azzurri impegnatinel K1 200ha centrato il pass non nominale per i Giochi di Tokyo.daper il C2e per il K2 500. Nella finale del K1 200, infatti, erano due i pass in palio per le Olimpiadi: vince la britannica Deborah Kerr in 42?23, maè seconda in 43?11 e diventa la quarta azzurra ai Giochi di Tokyo nella. L’Italia, infatti, aveva già qualificato due ...

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità Kayak. Domenica il secondo Paddle day della Fick I ragazzi si alleneranno alla presenza di Ezio Caldognetto , Direttore Tecnico del settore giovanile velocità della Fick, Federazione Italiana Canoa Kayak. Durante l'evento saranno coinvolte cinque ...

Gli azzurri della canoa velocità a caccia di qualificazioni olimpiche Da oggi fino a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte ...

