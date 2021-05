Camilla Ravera | la comunista e antifascista che lottò per i diritti delle donne

Advertising

aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Camilla Ravera

Globalist.it

... in un momento in cui le conseguenze socioeconomiche della pandemia hanno riportato la condizione delle donne italiane al centro del dibattito politico,è stata la prima dirigente ...... in un momento in cui le conseguenze socioeconomiche della pandemia hanno riportato la condizione delle donne italiane al centro del dibattito politico,è stata la prima dirigente ...È stata la prima dirigente politica donna in Italia, che già nel 1920 si batteva per l’aborto, la parità salariale e il riconoscimento sociale della maternità. Prima senatrice a vita della repubblica ...È stata la prima dirigente politica donna in Italia, che già nel 1920 si batteva per l’aborto, la parità salariale e il riconoscimento sociale della maternità. Prima senatrice a vita della repubblica ...