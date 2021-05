Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, si recherà a Vienna lunedì 17 maggio per una visita ufficiale. La mattina alle 10 in programma la visita al Consiglio nazionale austriaco e l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildelladei deputati, Roberto, si recherà a17 maggio per unaufficiale. La mattina alle 10 in programma laal Consiglio nazionale austriaco e l'...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il Presidente della Ca… - iconanews : Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna - MenegazziMarina : RT @tmmxsiena: Lunedì 10 Maggio in Piazza del Campo alle 11 inizia con la presentazione alla stampa la mia avventura elettorale per rappres… - SienaconPicchi : RT @tmmxsiena: Lunedì 10 Maggio in Piazza del Campo alle 11 inizia con la presentazione alla stampa la mia avventura elettorale per rappres… - guglielmopicchi : RT @tmmxsiena: Lunedì 10 Maggio in Piazza del Campo alle 11 inizia con la presentazione alla stampa la mia avventura elettorale per rappres… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera lunedì Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, si recherà a Vienna lunedì 17 maggio per una visita ufficiale. La mattina alle 10 in programma la visita al Consiglio nazionale austriaco e l'incontro con l'omologo ...

Tutta Italia verso il giallo, ok ai nuovi parametri. Pressing su coprifuoco e riaperture ...alla Camera, alle prese con nuove ripartenze da calendarizzare : dal wedding ai parchi tematici, fino al tema di palestre, piscine e i ristoranti al chiuso. E la cabina di regia prevista lunedì ...

Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna - Ultima Ora Agenzia ANSA Il Presidente delladei deputati, Roberto Fico, si recherà a Vienna17 maggio per una visita ufficiale. La mattina alle 10 in programma la visita al Consiglio nazionale austriaco e l'incontro con l'omologo ......alla, alle prese con nuove ripartenze da calendarizzare : dal wedding ai parchi tematici, fino al tema di palestre, piscine e i ristoranti al chiuso. E la cabina di regia prevista...