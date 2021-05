BARBARA D’URSO SI FA IN TRE PER CANALE 5: POMERIGGIO 5, DOMENICA LIVE E FORSE LA PRIMA SERATA (Di giovedì 13 maggio 2021) Ogni volta, a leggere alcuni articoli e indiscrezioni, sembra che BARBARA D’URSO sia con uno se non con due piedi fuori da CANALE 5. Già l’anno scorso si vociferava di una imminente sostituzione alla DOMENICA POMERIGGIO, poi di cambi a POMERIGGIO 5, di altri conduttori già pronti a sostituirla. Passato un anno, a parte LIVE che per motivi logistici ha gentilmente ceduto lo studio a Scherzi a Parte, le cui registrazioni partiranno a breve con Enrico Papi, non è cambiato niente. POMERIGGIO 5 è saldamente in mano a BARBARA D’URSO con ascolti sempre soddisfacenti per gli obiettivi aziendali e DOMENICA LIVE ha festeggiato il record stagionale DOMENICA scorsa, come ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Ogni volta, a leggere alcuni articoli e indiscrezioni, sembra chesia con uno se non con due piedi fuori da5. Già l’anno scorso si vociferava di una imminente sostituzione alla, poi di cambi a5, di altri conduttori già pronti a sostituirla. Passato un anno, a parteche per motivi logistici ha gentilmente ceduto lo studio a Scherzi a Parte, le cui registrazioni partiranno a breve con Enrico Papi, non è cambiato niente.5 è saldamente in mano acon ascolti sempre soddisfacenti per gli obiettivi aziendali eha festeggiato il record stagionalescorsa, come ...

Advertising

xemmeci : @GraceKe2426485 sì ma a quanto pare nella lettera c’era scritto che lei è sotterrata in una bara bianca in un campo… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #BarbaraDUrso paparazzata insieme al suo fidanzato: la foto pubblicata da Oggi - EnioNonno : RT @M49liberorso: +++ Sallusti lascia il Giornale, sostituirà Giletti a Non è l’arena, che sostituirà Barbara d’Urso a Non è la d’Urso, che… - M49liberorso : +++ Sallusti lascia il Giornale, sostituirà Giletti a Non è l’arena, che sostituirà Barbara d’Urso a Non è la d’Urs… - tweetnewsit : #BarbaraDUrso paparazzata insieme al suo fidanzato: la foto pubblicata da Oggi -