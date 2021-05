Autismo | Santangelo | garantito percorso assistenziale Aba

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto«Ilper i pazienti autistici che si sottopongono al metodo Aba saràa tutti: approda in consiglio regionale la modifica alla delibera che chiude un lungo lavoro che abbiamo portato avanti con il presidente della commissione sanità Enzo Alaia e con tutti i colleghi del gruppo consiliare di Italia Viva. Non servono protagonismi in questa fase, ma il lavoro di squadra dal momento che l’obiettivo di tutti deve essere quello di permettere la realizzazione di piani terapeutici in grado di garantire l’assistenza senza interruzioni a tutti i pazienti. La delibera va in questa direzione aprendo anche ai rappresentanti delle associazioni che potranno essere presenti ai tavoli in cui si procederà alla stesura delle modifiche al piano. La delibera pone attenzione anche ai pazienti in ...

Renato Spiniello - Doppia tappa in Irpinia del presidente della Giunta Regionale campana Vincenzo De Luca. Il governatore ha prima inaugurato il centro per l'di Sant'Angelo dei Lombardi, per poi visitare a sorpresa il Drive through della Caserma Berardi di Avellino. Il centro vaccinale per non deambulanti, inaugurato lo scorso martedì 6 aprile, ...... invece, nel centro di Avellino, su un bacino ancora più vasto di quello dell'Alta Irpinia, un analogo centro per la cura dell'come quello di Valle da circa quindici anni non si riesce ad ...I dubbi e le speranze delle famiglie con soggetti autistici dopo l’approvazione della nuova legge regionale e l’appalto del ...