Atletico Madrid vola con Correa e Carrasco | titolo sempre più vicino

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’batte la Real Sociedad e si avvicina al, stasera il Realaffronta il Granada I tifosi dell’cantano fuori dal Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone fa il suo e stacca tutti in vetta alla Liga. Basta un super avvio di gara i colochoneros che alla mezz’ora sono avanti 2-0 con la Real Sociedad, a segnopiù decisivi in questa stagione. E ora la distanza dal Barca cresce dopo il pareggio dei blaugrana con il Levante dell’altro ieri: quattro punti di vantaggio a due giornate dal termine. Ora l’affronterà Osasuna e Valladolid, non due squadroni. L’attenzione sarà comunque tutta sul Realche questa sera col Granada ...

Advertising

AlfredoPedulla : Il retroscena: Fabian Ruiz, i 50 milioni dell’Atletico Madrid sono sempre sul tavolo - AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - Gabri_Juventus : Ci sono stati contatti tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Paulo Dybala. L'argentino è stato offerto al club sp… - tuttoatalanta : Liga, riecco il Siviglia: 1-0 al Valencia. Andalusi (per ora) a -3 dall'Atletico Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

2 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul tavolo del Napoli è sempre presente un'offerta da 50 milioni di euro per Fabian Ruiz . A presentarla è l'che non ha mollato il centrocampista spagnolo.... SERIE A 20.45 Crotone - Hellas Verona SERIE B 18.00 Cittadella - Brescia 21.00 Venezia - Chievo PREMIER LEAGUE 21.15 Manchester United - Liverpool LIGA 22.00 Granada - RealCOPPA DI GERMANIA ...Giovedì 13 maggio le partite di Serie A in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. Crotone-Verona chiude il turno infrasettimanale del campionato. Il match si potrà seguire in diretta TV su Sky ...In queste ultime giornate la Liga ha confermato di essere un campionato splendidamente imprevedibile: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid si sono alternate come presunte favorite ma, a tre giorn ...