Ascopiave | utili in crescita nei primi tre mesi

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppochiude il primo trimestre 2021 con ricavi consolidati a 38,5 milioni di Euro, rispetto ai 44,7 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2020 (-13,9%). La riduzione del fatturato – spiega la società in una nota – è principalmente spiegata dai minori ricavi da titoli di efficienza energetica per effetto della riduzione degli obiettivi attesi per l’esercizio 2021. Il margine operativo lordo del primo trimestre 2021 si attesta a 15,8 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 15,6 milioni di Euro del primo trimestre 2020 (+1,4%). Il risultato operativo del primo trimestre 2021 si attesta a 7 milioni di Euro, rispetto ai 7,2 milioni di Euro del primo trimestre 2020 (-3,2%). Tale riduzione è spiegata dai maggiori ammortamenti registrati nel periodo (+0,5 milioni di Euro).Il risultato netto consolidato è pari a 13,6 milioni di Euro, in ...