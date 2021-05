Amministrative rompicapo per la destra

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un vertice di centro(ieri, con i rappresentanti degli Enti Locali e senza leader) che prepara a un altro vertice di centro(settimana prossima, con i leader). Un vertice in cui il clima, raccontano unanimi i partecipanti, usando tutta la gamma dei sinonimi ottimisti, era “sereno”, “tranquillo”, “costruttivo”, e in cui però la sostanza della sostanza (che fare nelle quattro grandi città che andranno al voto in ottobre?) restava impalpabile, da un lato fatta della materia di cui sono fatti i sogni, dall’altra potenzialmente minacciosa. Cominciando dalla fine, infatti, piove sul tavolo di centroappena concluso, a metà pomeriggio, la nota del vicepresidente del Senato e cofondatore di Fdi Ignazio La Russa: “Da parte di Fratelli d’Italia si è espressa la disponibilità a convergente sulle candidature di Gabriele ...

Il Foglio

...il suo carico di veleni e tensioni sparse tra le chat dei notabili in vista delledi ... Un, che porta dritto alle primarie , pur con l'incognita della pandemia. Scenario che il ...Insomma, un vero. Dentro Ravenna in Comune, dopo ledel 2016, tutti sono andati per la propria strada senza trovare una via "comune". Eppure Massimo Manzoli assicura che ...I responsabili Enti locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia trovano l'accordo sui piccoli comuni, ma sui grandi non v'è certezza. Intanto La Russa apre ad Albertini e Bertolaso, autori però d ...Raggi umilia Zingaretti e mette Conte sotto ricatto. In frantumi la credibilità della sinistra. Gualtieri candidato già perdente secondo i sondaggi ...