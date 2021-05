Amici 20 | clamoroso ritorno per la finale | fan in visibilio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sabato 15 maggio andrà in onda la finalissima di20 e già iniziano a circolare indiscrezioni riguardanti la prossima stagione. Ogni anno il talent show condotto da Maria De Filippi si conferma come il più seguito. I numeri parlano chiaro eè il programma più amato dagli italiani. Sabato ci sarà l’attoL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NariceDe : Tweetazo clamoroso, 23 like Mr.Bean, 200 like I numeri sul tuider sono strani amici - infoitcultura : Amici 20, clamoroso colpo di scena: lavorerà a Broadway Milano - tempoweb : #Arisa spiazza #RudyZerbi, neanche la tenera canzone evita il clamoroso due di picche ad #Amici20 #mariadefilippi… - infoitcultura : Amici 20, clamoroso! Svelato il nome di chi lascia il talent - infoitcultura : Amici 20, clamoroso! Svelato il nome di chi lascia il talent -

Ultime Notizie dalla rete : Amici clamoroso

Inews24

Imperia . "E' un caso molto triste: una ragazzina tolta alla famiglia sulla base diequivoco". A dichiararlo, in merito al caso della 12enne tunisina affidata ai servizi ...soltanto...L'accusa: molestie sessuali Il caso Ciro Grillo e, accusati di stupro di gruppo da una ... proprio quelle dove si sta indagando sulla vicenda e la notizia se confermata avrebbe del. Il ...Sabato 15 maggio andrà in onda la finalissima di Amici 20 e già iniziano a circolare indiscrezioni riguardanti la prossima stagione.Instagram ha aggiunto una magnifica novità nell'app per i suoi utenti: per ora la funzione è disponibile solo in alcuni paesi ...