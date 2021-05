Alonso: 'Ferrari e McLaren davanti all'Alpine. Io do il 100% ma Ocon...' (Di giovedì 13 maggio 2021) Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casa Alpine il duello interno tra Esteban Ocon e Fernando Alonso sta un po' sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Verdetti definitivi dopo 4 GP ancora non se ne possono stilare, ma in casail duello interno tra Estebane Fernandosta un po' sorprendendo. Le qualifiche del GP del Bahrain avevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Alonso Ferrari Alonso: 'Ferrari e McLaren davanti all'Alpine. Io do il 100% ma Ocon...' Al punto che lo stesso Alonso, dopo la gara di casa di domenica, lo ha ammesso: 'Sto dando il mio 100% - ha detto citato da F1.com - ma ovviamente non è abbastanza per essere al livello di Esteban, ...

#BARVxL: F1 - Vettel, campione rovinato da un errore Dal 2010 al 2013 è stato dominatore assoluto del mondiale, lasciando ben poche speranze alla Ferrari di allora, che aveva tra le mani il mitico Alonso. Proprio il cavallino rampante scelse nel 2014 ...

Alonso: “Ferrari e McLaren davanti all’Alpine. Io do il 100% ma Ocon...” La Gazzetta dello Sport GP Spagna 2013, l'ultima vittoria di Alonso in F1 e con la Ferrari Il presente è l'Alpine, il passato era color Ferrari. Impossibile dimenticare il Fernando Alonso di 8 anni fa. Era il 12 maggio del 2013 quando vinse quello che sarebbe stato il suo ultimo GP di Formu ...

F1 – Leclerc ed il sorpasso alla Alonso nel GP di Spagna Leclerc, nel primo giro del GP di Spagna, ha regalato ai Tifosi una scena piuttosto familiare., che ricorda tanto uno di Alonso Video ...

