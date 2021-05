Alitalia | boccata di ossigeno nel Dl sostegno bis | arrivano 100 milioni di euro Commissione Ue | “Trattativa in stallo”

(Di giovedì 13 maggio 2021)per. Secondo indiscrezioni il decreto sostegni bis che dovrebbe essere varato settimana prossima conterrà anche lo stanziamento di 100diper darealle casse ormai prosciugate della compagnia e traghettarla così fino alla stagione estiva. La più ricca per i vettori aerei. Sarà inoltre possibile pagare gli stipendi di maggio dopo che quelli di aprile e marzo sono arrivati in tranches e senza la cig. La cifra è inferiore a quanto chiesto dai sindacati, meno di un terzo, che auspicavano un po’ di “agio finanziario” in questa fase complessa di braccio di ferro con laUe sul rilancio della compagnia. Oggi fonti Ue hanno ribadito che le trattative restano ine che Bruxelles sta ancora aspettando una nuova proposta ...

