Agenda per una nuova stabilità (Di giovedì 13 maggio 2021) “Voglio essere molto chiaro. E’ fuori discussione che le regole sul Patto di stabilità europeo dovranno cambiare, ma questo dibattito non è ancora partito”. Ieri Mario Draghi ha detto alla Camera cose che dovrebbero essere musica per le orecchie dei vari schieramenti che lo ascoltavano. “Il 3 marzo di quest’anno” ha specificato “la Commissione ha comunicato orientamenti di politica di bilancio a un anno dall’esplosione della crisi pandemica. L’approccio è di ancorare la clausola di salvaguardia che ha permesso agli stati di utilizzare politiche espansive a quando l’economia della Ue tornerà ai livelli pre crisi. Secondo le attuali previsioni questo non dovrebbe accadere prima del 2023. La mia linea, e non da oggi, è che quelle regole erano inadeguate prima e sono ancora più inadeguate per un’economia in uscita da una pandemia. La revisione deve assicurare margini di bilancio più ampi e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) “Voglio essere molto chiaro. E’ fuori discussione che le regole sul Patto di stabilità europeo dovranno cambiare, ma questo dibattito non è ancora partito”. Ieri Mario Draghi ha detto alla Camera cose che dovrebbero essere musica per le orecchie dei vari schieramenti che lo ascoltavano. “Il 3 marzo di quest’anno” ha specificato “la Commissione ha comunicato orientamenti di politica di bilancio a un anno dall’esplosione della crisi pandemica. L’approccio è di ancorare la clausola di salvaguardia che ha permesso agli stati di utilizzare politiche espansive a quando l’economia della Ue tornerà ai livelli pre crisi. Secondo le attuali previsioni questo non dovrebbe accadere prima del 2023. La mia linea, e non da oggi, è che quelle regole erano inadeguate prima e sono ancora più inadeguate per un’economia in uscita da una pandemia. La revisione deve assicurare margini di bilancio più ampi e ...

Advertising

sandrogozi : ? Non dimenticatevi di registrarvi al link qua sotto per partecipare all'evento di stasera organizzato da Primavera… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha incontrato la Direttrice Generale per l’Organizzazione Mondiale del Commercio @NOIweala… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio è oggi in missione a #Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri UE ???? #CAE ?? Gu… - francescamir48 : RT @byoblu: Un rapporto rivela una fitta agenda di incontri tra Commissione europea e Big Pharma. D'altra parte la stessa UE pare aver chiu… - Marcolit67 : RT @byoblu: Un rapporto rivela una fitta agenda di incontri tra Commissione europea e Big Pharma. D'altra parte la stessa UE pare aver chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenda per Gender Watch: Sede Arcilesbica imbrattata dai pro - Zan 'IMBRATTATA SEDE NAZIONALE PER POSIZIONE SU DDL ZAN 'L'altra notte - spiega Cristina Gramolini, ... leggerezza, dissacrazione intelligente: nessuno ha più il diritto di discostarsi dall'agenda trans ...

Palestina, bilancio tragico: 44 morti di cui 13 bambini, 4 donne e più di 500 feriti Lanciamo il nostro appello al governo italiano e a tutti i partiti politici italiani affinché possano mettere in agenda un'iniziativa italiana ed europea per il cessate il fuoco, la difesa dei ...

Agenda per una nuova stabilità Il Foglio Agenda per una nuova stabilità Lo scenario nelle previsioni economiche di primavera: il pil dei paesi Ue ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022. Due buone notizie per l'Italia: le stime di crescita salgono, quelle sul debito s ...

Riforma della giustizia, la responsabilità del giudice La riforma della giustizia è uno dei punti considerati imprescindibili dalla Commissione europea imposti all’agenda di Mario Draghi per ottenere i ...

'IMBRATTATA SEDE NAZIONALEPOSIZIONE SU DDL ZAN 'L'altra notte - spiega Cristina Gramolini, ... leggerezza, dissacrazione intelligente: nessuno ha più il diritto di discostarsi dall'trans ...Lanciamo il nostro appello al governo italiano e a tutti i partiti politici italiani affinché possano mettere inun'iniziativa italiana ed europeail cessate il fuoco, la difesa dei ...Lo scenario nelle previsioni economiche di primavera: il pil dei paesi Ue ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022. Due buone notizie per l'Italia: le stime di crescita salgono, quelle sul debito s ...La riforma della giustizia è uno dei punti considerati imprescindibili dalla Commissione europea imposti all’agenda di Mario Draghi per ottenere i ...