Accusa di frode fiscale: sei arresti e sequestri di beni per 27 milioni di euro, operazione anche in Puglia Guardia di finanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli che stanno eseguendo, tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale, un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea nei confronti di 6 soggetti (tutti agli arresti domiciliari), gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il danno provocato all'Erario ammonta a oltre 27 milioni di euro. Molto efficace la sinergia con l'Agenzia delle Entrate di Napoli, dalle cui segnalazioni erano emersi indizi ...

