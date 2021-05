Webuild | controllata Lane si aggiudica contratto a Kansas City

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –Construction,statunitense del Gruppo, si èta ils Levees Flood Risk Management Project, assegnato dallo U.S. Army Corps of Engineers del valore di 258 milioni di dollari. Il progetto di sostenibilità ambientale permetterà di evitare inondazioni o superamenti degli argini nel cuore dei distretti industriali e commerciali di, contribuendo a salvaguardare circa 27.000 residenti e lavoratori e infrastrutture del valore complessivo di oltre 10 miliardi di dollari, inclusa una delle più grandi reti di scali ferroviari degli Stati Uniti. I lavori previsti dalincludono l’innalzamento di argini e pareti alluvionali esistenti di circa 4 piedi (oltre un metro), ...

