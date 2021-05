Vangelo e parola del giorno, mercoledì 12 maggio 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, mercoledì 12 maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 17,15.22 – 18,1 In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l’ordine, per Sila e Timòteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: «Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un Dio ignoto”.Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel12La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 17,15.22 – 18,1 In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l’ordine, per Sila e Timòteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: «Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un Dio ignoto”.Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo ...

