Vaccini in Campania, consegnate 215mila nuove dosi: riparte la campagna (Di mercoledì 12 maggio 2021) riparte la campagna vaccinale dell?Asl Napoli 1 che, da oggi, potrà contare nuovamente sui due più grandi hub in città. Il centro Covid alla Mostra d?Oltremare, e... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 maggio 2021)lavaccinale dell?Asl Napoli 1 che, da oggi, potrà contare nuovamente sui due più grandi hub in città. Il centro Covid alla Mostra d?Oltremare, e...

Advertising

Dionigi64 : @diabolicus23 Ma quali schizzinosi, in campania tutto oronto e il gov non manda i vaccini - carlofavaretti : RT @Leonardobecchet: La campagna vaccinale rischia di impallarsi su questa fissazione della scelta dei #vaccini e della preferenza per Pfiz… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Consegnati i vaccini in Campania: riparte la campagna, pronte 215mila dosi - Azzurra61477501 : RT @mattinodinapoli: Consegnati i vaccini in Campania: riparte la campagna, pronte 215mila dosi - infoiteconomia : Vaccini in Campania, riaprono gli hub della Mostra d'Oltremare e di Capodichino -