Vaccini, Figliuolo a Regioni: "Da lunedì prenotazioni anche per i 40enni" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella nota della struttura commissariale "si raccomanda l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura" Leggi su rainews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella nota della struttura commissariale "si raccomanda l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura"

